Advertising

freeskipperIT : Crolla il modello di accoglienza di Riace. - Marco_chp1 : RT @ilgiornale: ??La fiction #Rai, le lodi all'estero e la santificazione della #sinistra buonista: con la condanna di #MimmoLucano crolla t… - sarahross71 : RT @ilgiornale: ??La fiction #Rai, le lodi all'estero e la santificazione della #sinistra buonista: con la condanna di #MimmoLucano crolla t… - MariMario1 : RT @ilgiornale: ??La fiction #Rai, le lodi all'estero e la santificazione della #sinistra buonista: con la condanna di #MimmoLucano crolla t… - Alessan67153720 : RT @ilgiornale: ??La fiction #Rai, le lodi all'estero e la santificazione della #sinistra buonista: con la condanna di #MimmoLucano crolla t… -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla modello

ilGiornale.it

così, almeno in primo grado, il "Riace ", divenuto famoso nel mondo. Nel 2016 Lucano era stato inserito dalla rivista americana "Fortune" tra i più grandi leader mondiali per quel "...Leggi anche Conte sogna iltedesco, ma non sa cos'è Intervista ad Angelo Bolaffi: "Macché ... le possibili alleanze Elezioni Germania: Spd vince di un soffio,Cdu. Ora le trattative, ...Lo studio ha inoltre evidenziato che in Basilicata sono "sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (11%) e in terapia intensiva (2%) occupati da pazienti covid-19".Anche in Puglia sono ...Crolla così, almeno in primo grado, il “Modello Riace”, divenuto famoso nel mondo. Nel 2016 Lucano era stato inserito dalla rivista americana 'Fortune' tra i più grandi leader mondiali per quel 'mirac ...