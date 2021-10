Criptovalute |  Nasce il primo Bitcoin minato dai vulcani di El Salvador 

Leggi su cityroma

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Potrebbe essere la svolta green che tutti aspettavano per un’ulteriore espansione di BTC in ambito corporate e finanziario. Nessuno gli aveva dato troppo credito. E invece da poche ore possiamo dare il benvenuto alche è stato estratto utilizzando l’energia deidi El Salvador. Un progetto sul quale il presidente Nayib Bukele aveva dato ragguagli poco più di un giorno fa, e che oggi, pur essendo ancora in fase di test, ha iniziato a produrre i propri. “Una notizia straordinaria per tutti gli appassionati di BTC, ma anche per chi ha già investito nel coin – spiega Gianluca Grossi di Criptovaluta.it che per primi hanno lanciato la notizia in Italia – il motivo è semplice: questa potrebbe essere la svolta green che tutti aspettavano per un’ulteriore espansione di BTC in ambito corporate e ...