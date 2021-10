Capelli bianchi e grigi: nasce il primo colore non colore da fare in salone (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dove i Capelli bianchi e i grigi naturali possono trovare ora, per la prima volta, il loro colore. Ovvero un colore non colore: il primo trattamento – Silver Glow di Wella Professionals – che li rivitalizza e uniforma senza colorarli. Una gesto tutto nuovo per prendersi cura dei Capelli bianchi e argento. Chiome che non sono solo una tendenza ma che rappresentano la conquista di una nuova consapevolezza. A chi si rivolge A livello culturale, stiamo andando verso una bellezza più inclusiva. Sfidando preconcetti e pregiudizi (il pensiero, per esempio, che le donne che non si tingono i Capelli siano sciatte…), sono sempre di più le donne che non ostacolano o nascondono il ... Leggi su amica (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dove ie inaturali possono trovare ora, per la prima volta, il loro. Ovvero unnon: iltrattamento – Silver Glow di Wella Professionals – che li rivitalizza e uniforma senza colorarli. Una gesto tutto nuovo per prendersi cura deie argento. Chiome che non sono solo una tendenza ma che rappresentano la conquista di una nuova consapevolezza. A chi si rivolge A livello culturale, stiamo andando verso una bellezza più inclusiva. Sfidando preconcetti e pregiudizi (il pensiero, per esempio, che le donne che non si tingono isiano sciatte…), sono sempre di più le donne che non ostacolano o nascondono il ...

