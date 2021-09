Vivere in salute fino a cent’anni? Oggi può diventare realtà

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 30 settembre 2021) Invecchiare non piace a nessuno. Ma se si imparasse a invecchiare bene, cioè a vivere in salute, in forma, l’ultima tranche di quella che viene definita vita? Perché in realtà, a pensarci bene, diventare vecchi è un privilegio che hanno i vivi, quindi un dono che non deve andare sprecato, mai. E soprattutto, invecchiare è una cosa di cui non possiamo fare a meno: per quanto proviamo a camuffarlo, il deterioramento delle nostre cellule è inevitabile. Ma possiamo provare a far sì che questa cosa non ci impedisca di diventare dei “vecchi” giovani dentro e fuori.