Teatro San Carlo | morto il direttore di palcoscenico | aveva 56 anni

È morto a Napoli, all'età di 56 anni, il direttore di palcoscenico del Teatro San Carlo, Salvatore Giannini. Lo si apprende da ambienti del Massimo partenopeo. La sua carriera, iniziata in giovanissima età, è stata apprezzata e ammirata nel corso di tante esperienze teatrali, per l'impegno, la dedizione e soprattutto, si sottolinea, per il suo grande amore, il...