Quale lezione per l’Italia dal referendum su esproprio case a Berlino (di F. Chiodelli)

(di Francesco Chiodelli) L'eccitazione per le elezioni federali tedesche che segnano la fine dell'era di Angela Merkel ha fatto passare (quasi) sotto silenzio un altro rilevante appuntamento elettorale che ha avuto luogo la scorsa domenica in Germania. I residenti di Berlino, infatti, sono stati chiamati a votare per un referendum che proponeva l'esproprio delle abitazioni di proprietà di grandi gruppi immobiliari – con un patrimonio superiore alle 3.000 unità abitative –, con lo scopo di destinare le case espropriate (circa 226.000) a edilizia sociale a prezzi calmierati. La partecipazione è stata ampia e il risultato inequivocabile: più del 56% degli 1,7 milioni di votanti ha espresso parere favorevole all'esproprio.

