Nuove perquisizioni in diverse città nei confronti di alcuni No Vax. Sono accusati dalla Procura di Roma di aver minacciato sui social Mattarella, Draghi e Speranza (Di giovedì 30 settembre 2021) Nuove perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di alcuni No Vax che nelle scorse settimane, oltre a sostenere tesi negazioniste, avevano preso di mira anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Salute Roberto Speranza per le misure introdotte per contrastare il Covid. La Digos di Roma e Polizia Postale, secondo quanto è stato riferito in mattinata, hanno effettuato 4 perquisizioni personali, anche informatiche, delegate dalla Procura della Repubblica della Capitale nei confronti di altrettante persone indagate in varie città che avrebbero avuto un ruolo significativo nella campagna d’odio, veicolata sul ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 settembre 2021)initaliane neidiNo Vax che nelle scorse settimane, oltre a sostenere tesi negazioniste, avevano preso di mira anche il presidente della Repubblica Sergioe il ministro della Salute Robertoper le misure introdotte per contrastare il Covid. La Digos die Polizia Postale, secondo quanto è stato riferito in mattinata, hanno effettuato 4personali, anche informatiche, delegatedella Repubblica della Capitale neidi altrettante persone indagate in varieche avrebbero avuto un ruolo significativo nella campagna d’odio, veicolata sul ...

Advertising

twittdipopolo : L'ordine di servizio con il quale il direttore del carcere dispone la perquisizione straordinaria all'interno del p… - infoitinterno : Le nuove regole per le perquisizioni in carcere: la stretta dopo le violenze di Santa Maria Capua Vetere che non pi… - infoitinterno : Nuove regole sulle perquisizioni in carcere: bisognerà prima informare il garante - giu33liana : RT @giu33liana: #HaveDemocracy #FacciamoRete #DirittiUmani #UE #Italia VIOLENZE IN CARCERE, in vigore nuove regole sulle perquisizioni: d… - aleLand03 : RT @fattoquotidiano: Nuove regole sulle perquisizioni in carcere: bisognerà prima informare il garante. Polizia penitenziaria: “Così sarann… -