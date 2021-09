Manuel Bortuzzo sempre più insofferente con Lulù: il rifiuto e la reazione di lei (Di giovedì 30 settembre 2021) Il rinnovato gioco del Grande fratello vip torna al centro dell’attenzione mediatica, per un gesto inaspettato che Manuel Bortuzzo ha riservato alla sua conoscente nella Casa Lucrezia Hailé Selassié. Nel gioco dei vip i due hanno da poco avviato una frequentazione intima, che li ha visti scambiarsi una serie di effusioni intime, ma in queste ore si è registrata una sorta di allontanamento da parte di Manuel nei riguardi di Lulù, così come emerge alla visione di un video diventato virale nel web e che ora divide molto l’opinione dell’occhio pubblico. Il gieffino disabile ha cioé mostrato un certo fastidio, dopo aver ricevuto un nuovo bacio dalla principessa. Che Manuel voglia prendere le distanze da Lulù? Andiamo a scoprire insieme cosa emerge, nel dettaglio. ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 settembre 2021) Il rinnovato gioco del Grande fratello vip torna al centro dell’attenzione mediatica, per un gesto inaspettato cheha riservato alla sua conoscente nella Casa Lucrezia Hailé Selassié. Nel gioco dei vip i due hanno da poco avviato una frequentazione intima, che li ha visti scambiarsi una serie di effusioni intime, ma in queste ore si è registrata una sorta di allontanamento da parte dinei riguardi di, così come emerge alla visione di un video diventato virale nel web e che ora divide molto l’opinione dell’occhio pubblico. Il gieffino disabile ha cioé mostrato un certo fastidio, dopo aver ricevuto un nuovo bacio dalla principessa. Chevoglia prendere le distanze da? Andiamo a scoprire insieme cosa emerge, nel dettaglio. ...

Advertising

whatanightx : RT @labbradiveleno: manuel bortuzzo idolatrato dalle ragazzine perché gli è capitata una tragedia ma è un viscido come tutti gli altri sper… - BITCHYFit : Manuel Bortuzzo si rifiuta di baciare Lulù, lei insiste e lui si pulisce la bocca: 'Vuole lasciarla' *… - IsaeChia : #GfVip 6, Manuel Bortuzzo insofferente nei confronti di Lulù Selassiè: prima non vuole che le rovini una camicia po… - innerg0ddess : RT @labbradiveleno: manuel bortuzzo idolatrato dalle ragazzine perché gli è capitata una tragedia ma è un viscido come tutti gli altri sper… -