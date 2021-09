Manny Pacquiao e il mondo che cambia (Di giovedì 30 settembre 2021) Il mondo del pugilato ha assunto più o meno trent’anni fa le precise fisionomie del mondo di oggi. Più o meno quando Sugar Ray Leonard sconfisse per split-decision Marvin Hagler. Gli otto punti di vantaggio che - in supermondovisione e non nella palestra della Rhodigium Boxe - il giudice Jose Juan Guerra assegnò a Leonard introducevano a un mondo fantasioso, in cui, per esempio, per tornare all’epoca che stava giungendo, i derivati, intesi come strumenti finanziari, diventavano gli arbitri dell’economia. Insomma anche la nobile arte s’inseriva in un canone in cui contava più della realtà quello che sarebbe stato bello. La romantica favola del gran pugile che, però, nel corso d’un epico combattimento (con Hearns) s’imbatté nel distacco della retina, ma che grazie a un’incredibile tenacia e inenarrabile sacrificio ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 settembre 2021) Ildel pugilato ha assunto più o meno trent’anni fa le precise fisionomie deldi oggi. Più o meno quando Sugar Ray Leonard sconfisse per split-decision Marvin Hagler. Gli otto punti di vantaggio che - in supervisione e non nella palestra della Rhodigium Boxe - il giudice Jose Juan Guerra assegnò a Leonard introducevano a unfantasioso, in cui, per esempio, per tornare all’epoca che stava giungendo, i derivati, intesi come strumenti finanziari, diventavano gli arbitri dell’economia. Insomma anche la nobile arte s’inseriva in un canone in cui contava più della realtà quello che sarebbe stato bello. La romantica favola del gran pugile che, però, nel corso d’un epico combattimento (con Hearns) s’imbatté nel distacco della retina, ma che grazie a un’incredibile tenacia e inenarrabile sacrificio ...

