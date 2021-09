Maltempo: allagamenti a Forlì, auto bloccata in sottopasso (Di giovedì 30 settembre 2021) allagamenti, strade chiuse, alberi caduti e un incendio provocato probabilmente da un fulmine: è il bilancio di una forte ondata di Maltempo che questa mattina ha colpito il Forlivese. Diversi gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 settembre 2021), strade chiuse, alberi caduti e un incendio provocato probabilmente da un fulmine: è il bilancio di una forte ondata diche questa mattina ha colpito il Forlivese. Diversi gli ...

Advertising

emergenzavvf : #Maltempo stamattina nell’area di #Forlì, con alcuni allagamenti e disagi per via della forte pioggia. Nella zona d… - emergenzavvf : #Maltempo #26settembre, nel pomeriggio piogge e forti raffiche di vento hanno interessato parte della #Toscana e de… - Ansa_ER : Maltempo: allagamenti a Forlì, auto bloccata in sottopasso. Due persone estratte dai Vvf, diversi interventi in pro… - marcodelucact60 : RT @emergenzavvf: #Maltempo stamattina nell’area di #Forlì, con alcuni allagamenti e disagi per via della forte pioggia. Nella zona di via… - magdulka64 : RT @emergenzavvf: #Maltempo stamattina nell’area di #Forlì, con alcuni allagamenti e disagi per via della forte pioggia. Nella zona di via… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo allagamenti Maltempo: allagamenti a Forlì, auto bloccata in sottopasso Allagamenti, strade chiuse, alberi caduti e un incendio provocato probabilmente da un fulmine: è il bilancio di una forte ondata di maltempo che questa mattina ha colpito il Forlivese. Diversi gli ...

Temporale su Verano Brianza, allagato il centro: 30 centimetri di acqua in via Umberto I Non è stato l'unico disagio causato dal maltempo. Si sono registrati allagamenti anche in alcuni tratti di via Mulini, lungo il Lambro, e una colata di fango su via Garibaldi proveniente dal Parco ...

Maltempo: allagamenti a Forlì, auto bloccata in sottopasso - Cronaca Agenzia ANSA Maltempo: allagamenti a Forlì, auto bloccata in sottopasso Allagamenti, strade chiuse, alberi caduti e un incendio provocato probabilmente da un fulmine: è il bilancio di una forte ondata di maltempo che questa mattina ha colpito il Forlivese. (ANSA) ...

Allagamenti e strade ricoperte di ghiaccio Il maltempo ha colpito di nuovo il Varesotto, nella notte tra martedì e mercoledì, violente precipitazioni con anche grandine si sono abbattute soprattutto sulla zona di Tradate. Allagamenti, tagli di ...

, strade chiuse, alberi caduti e un incendio provocato probabilmente da un fulmine: è il bilancio di una forte ondata diche questa mattina ha colpito il Forlivese. Diversi gli ...Non è stato l'unico disagio causato dal. Si sono registratianche in alcuni tratti di via Mulini, lungo il Lambro, e una colata di fango su via Garibaldi proveniente dal Parco ...Allagamenti, strade chiuse, alberi caduti e un incendio provocato probabilmente da un fulmine: è il bilancio di una forte ondata di maltempo che questa mattina ha colpito il Forlivese. (ANSA) ...Il maltempo ha colpito di nuovo il Varesotto, nella notte tra martedì e mercoledì, violente precipitazioni con anche grandine si sono abbattute soprattutto sulla zona di Tradate. Allagamenti, tagli di ...