Incredibile Varriale | accusato dalla ex compagna per stalking e violenza

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 30 settembre 2021) Una notizia che purtroppo ha poco a che fare con il mondo dello sport, ma che riguarda da vicino un noto giornalista, tra le altre cose ex vicedirettore di Rai Sport. Enricoè stato indagato perdopo la denuncia dell’ex. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. “Mi ha picchiata, presa a schiaffi, sbattuta contro il muro, insultata (…). Mi perseguita con telefonate di notte, si apposta sotto casa, citofona alle 6 di mattina…”. Queste le dichiarazioni della donna, che hanno portato la Procura di Roma a disporre per, il divieto di avvicinamento a meno di 300 metri. Il giornalista inoltre non potrà comunicare con la giovane imprenditrice. Queste le disposizioni decise dal gip Monica Ciancio, dopo aver indicato l’uomo come “aggressivo e privo di autocontrollo”. ...