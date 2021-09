Fallimento Siena calcio, 3 anni per bancarotta a Massimo Mezzaroma (Di giovedì 30 settembre 2021) commenta L'ex patron del Siena calcio, Massimo Mezzaroma, è stato condannato a tre anni di reclusione in relazione al crack della società toscana seguita alla mancata iscrizione al campionato di Serie ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 settembre 2021) commenta L'ex patron del, è stato condannato a tredi reclusione in relazione al crack della società toscana seguita alla mancata iscrizione al campionato di Serie ...

Ultime Notizie dalla rete : Fallimento Siena Fallimento Siena calcio, 3 anni per bancarotta a Massimo Mezzaroma commenta L'ex patron del Siena calcio, Massimo Mezzaroma, è stato condannato a tre anni di reclusione in relazione al crack della società toscana seguita alla mancata iscrizione al campionato di Serie B 2014 - 2015. Il reato ...

Troppe assenze in aula e crepe tra i gruppi politici, la maggioranza scricchiola durante il consiglio ...Lore' ha certificato il fallimento politico di questa maggioranza, che probabilmente si accentuerà dopo i risultati delle imminenti elezioni'. Gli fa eco Pierluigi Piccini, consigliere di Per Siena: '...

Processo crac Ac Siena: Mezzaroma condannato a 3 anni 30 Settembre 2021 Si è concluso stasera al Tribunale di Siena il processo penale sul crac dell’Ac Siena, il sodalizio bianconero fallito a seguito della mancata iscrizione ...

