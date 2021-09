Documento unico di circolazione al via dal 5 ottobre (Di giovedì 30 settembre 2021) Un decreto atteso dagli automobilisti che semplifica le procedure e gli adempimenti burocratici L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 30 settembre 2021) Un decreto atteso dagli automobilisti che semplifica le procedure e gli adempimenti burocratici L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Giorinzi : Decreto del MIMS con regole e specifiche per il documento unico di circolazione. - FirenzePost : Documento unico di circolazione al via dal 5 ottobre - UeT1982 : Documento unico di circolazione, ci siamo. Dopo un iter durato diversi anni, rallentato sia dalla pandemia che dall… - marcomaroni : Finalmente! Ho pensato, poi ho letto l'articolo e ci ho capito veramente poco, scritto in un burocratese legislativ… - fernandella25 : RT @nino_pitrone: Ok del Cdm a #NaDef e al #DecretoIrap, proroghe referendum, assegno unico -