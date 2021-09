Divertente mix di commedia e teatro Con ospiti tra cui Noemi | Bugo | gli Extraliscio | Edoardo Bennato | Paolo Belli | Clementino

Leggi su iodonna

(Di giovedì 30 settembre 2021) Gag, risate, non sense e tanta musica nella nuova serie Original di RaiPlay condotta dalla vulcanica Ema Stokholma. Si intitola La Nottataccia il nuovo format in quattro puntate, con le prime due già disponibili in esclusiva su RaiPlay (le altre saranno on line il 6 ottobre). Prodotta in collaborazione con iCompany e realizzata dalla Direzione Produzione Tv e Rai Radio, miscela diversi generi: comedy,e musica. E si diverte a giocare con la tv. Leggi anche › Su RaiPlay “Il giorno e la notte” di Daniele Vicari, il primo film diretto a “distanza” La nottataccia: che cos’è? Una scarica elettrica avvolge nell’oscurità lo studio di un programma musicale presentato da Ema Stokholma. Un’inspiegabile interferenza proietta improvvisamente sui ...