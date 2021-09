(Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “Non c’è tempo da perdere. Dovremo rimboccarci le maniche e metterci subito al lavoro perché ci sono troppe questioni irrisolte che attendono le decisioni politiche di chi andrà a governare il paese dopo oltre un anno di commissariamento prefettizio”. Così Alessandro Di, candidato a sindaco per la lista “Insieme”, alla vigilia della chiusura della campagna elettorale che si terrà domani sera (tra le ore 20 e le ore 21) con un pubblico comizio nel teatro comunale all’aperto. ”I nostri concittadini – dice Di– sono maturi per decidere chi sarà la nuova classe dirigente e a chi affidare il futuro della comunità che nell’ultimo quinquennio ha vissuto di luce riflessa, offuscata spesso da divisioni che hanno portato a insuccessi quando invece c’era la ...

Advertising

anteprima24 : ** #Comunali #Castelvenere, Di Santo: 'Occorrono fatti, non parole' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Castelvenere

NTR24

Nel mirino degli inquirenti, aministratori, dirigenti e tecnici, amministratori, dirigenti ... di Ceppaloni, Giovanni Rossi, 48 anni, di Venafro, Giovanni Ruggieri, 51 anni, di, ...... e i fondi del Recovery Plan che verranno distribuiti alle amministrazioni'. 'Sono ... saprà ben amministrare riportandoa quel ruolo di centralità che aveva saputo conquistarsi in ...“La vostra massiccia partecipazione dimostra quanto sia forte la volontà di riscatto da parte della intera comunità di Castelvenere”. Così Alessandro Di Santo, candidato a sindaco per la lista “Insiem ...Comunicato Stampa – Uffiicio Stampa lista “Insieme Castelvenere” Comunali Castelvenere, Di Santo: “La vostra massiccia partecipazione dimostra voglia di riscatto per un nuovo Rinascimento” “La vostra ...