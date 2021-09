Como, 17enne colpisce con un pugno un anziano e lo manda in coma: stavano litigando per un cane (Di giovedì 30 settembre 2021) Lite violenta e furiosa a causa di un cane. Un uomo di 67 anni è ricoverato in gravissime condizioni , dopo che è stato colpito durante una banale discussione e ha picchiato la testa cadendo a terra. ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 settembre 2021) Lite violenta e furiosa a causa di un. Un uomo di 67 anni è ricoverato in gravissime condizioni , dopo che è stato colpito durante una banale discussione e ha picchiato la testa cadendo a terra. ...

Advertising

infoitinterno : Como, 17enne colpisce con un pugno un anziano e lo manda in coma: stavano litigando per un cane - infoitinterno : Lite per un cane a Como: 17enne prende a pugni un uomo e lo manda in coma - tusciaweb : 17enne colpisce un pensionato con un pugno, è in coma Como - 17enne manda in coma con un pugno un pensionato. È g… - Yogaolic : #Como Tavernerio: litiga per il cane, viene colpito da un 17enne. Anziano in coma - CALCIOGEMINI : Como, 17enne con un pugno manda in coma un anziano: lite scoppiata per un cane #Tavernerio -