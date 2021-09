Claudio Lotito escluso dal Consiglio federale

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il presidente della Lazioha dovuto lasciare la Federcalcio, dove ha preso il via ilodierno al quale si era presentato per potervi partecipare. La causa dell’impedimento, a quanto sostiene il patron, è l’inibizione di un anno per il caso tamponi, mentre il patron biancoceleste ritiene di essere idoneo a partecipare L'articolo

ROMA - A Claudio Lotito è stato impedito, come lui stesso riferisce, di poter partecipare al Consiglio federale al quale si era presentato. Queste le parole del presidente della Lazio all'uscita: " È una situazione kafkiana ", ha riferito all'uscita dalla Figc. " ..." Claudio Lotito, presidente della Lazio e membro del Consiglio della FIGC è stato protagonista questa mattina di un episodio spiacevole. Il numero uno biancoceleste ha provato a presentarsi al ... ROMA - L'ultimo colpo di teatro di Claudio Lotito si consuma in una calda mattinata romana di inizio autunno. Quando, a sorpresa, si presenta davanti alla Federcalcio per partecipare al Consiglio ...