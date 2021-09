Caso Regeni | Di Maio alla commissione d’inchiesta | «Giusto tenere l’ambasciatore al Cairo»

(Di giovedì 30 settembre 2021) È stata l’ultima audizione prevista dparlamentareistituita per avvicinarsiverità suldi Giulio. Il deputato di Sinistra italiana Erasmo Palazzotto, presidente della, dopo aver ricostruito quanto accaduto al ricercatore italiano ucciso alda «apparati di sicurezza di un regime autoritario» e aver detto che «la maggiore minaccia dell’Egitto è il suo stesso governo», ha fatto un lungo richiamoresponsabilità degli Stati europei. Colpevoli, a suo dire, di aver fatto poco per limitare il potere di quei «dittatori» che governano Paesi come «l’Egitto e la Turchia». Poi, ha interrogato il ministro degli Esteri Luigi Di, chiedendo conto dell’operato ...

Advertising

araccontarlo : - Adnkronos : Caso #Regeni, Di Maio: '#Egitto interlocutore ineludibile'. - italiaserait : Caso Regeni, Di Maio: “Egitto interlocutore ineludibile” - fisco24_info : Caso Regeni, Di Maio: 'Egitto interlocutore ineludibile': Audizione in commissione parlamentare d'inchiesta: 'Gover… - rtl1025 : ?? 'Il perseguimento della verità è sempre stato, e continuerà ad essere, un obiettivo fondamentale da raggiungere n… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Regeni

Luigi Di Maio ha parlato alla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio. Il ministro degli Esteri ha espresso ai genitori del ricercatore la vicinanza del governo sottolineando come 'il perseguimento della verità è sempre stato e continuerà a essere un obiettivo ...stata l'ultima audizione prevista dalla commissione parlamentare d'inchiesta istituita per avvicinarsi alla verità suldi Giulio. Il deputato di Sinistra italiana Erasmo Palazzotto , presidente della commissione, dopo aver ricostruito quanto accaduto al ricercatore italiano ucciso al Cairo da "apparati di ...«I rapporti con l'Egitto non potranno svilupparsi nella loro pienezza fino a quando non sarà fatta piena luce su quanto accaduto, considerando anche la giusta, persistente ed elevatissima sensibilità ..."Il perseguimento della verità è sempre stato, e continuerà ad essere, un obiettivo fondamentale da raggiungere nelle nostre relazioni con l'Egitto. Alla verità hanno diritto Giulio e la sua famiglia, ...