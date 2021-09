Baldassarre (Lega), tra Salvini e Meloni c’è perfetta sintonia (Di giovedì 30 settembre 2021) – “Il centrodestra non può non tornare a governare Roma. Questa è diventata una città senza anima ed identità. Serve una rivoluzione epocale per cambiare il “modus operandi” che ha ridotto la Capitale d’Italia ad una periferia disperata”. Così Simona Baldassarre (nella foto), eurodeputata della Lega e candidata all’Assemblea Capitolina, in un’intervista con LabParlamento. Quanto ad una possibile frattura fra Salvini e Meloni, per l’eurodeputata leghista “la leadership si deciderà in vista delle elezioni politiche. Per ora, la cosa importante è continuare a lavorare pancia a terra per il bene dei cittadini, sia quelli romani che quelli di tutti gli altri comuni e regioni dove si andrà al voto. Matteo e Giorgia sono in perfetta sintonia. É palese che Roma abbia bisogno di nuova linfa ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021) – “Il centrodestra non può non tornare a governare Roma. Questa è diventata una città senza anima ed identità. Serve una rivoluzione epocale per cambiare il “modus operandi” che ha ridotto la Capitale d’Italia ad una periferia disperata”. Così Simona(nella foto), eurodeputata dellae candidata all’Assemblea Capitolina, in un’intervista con LabParlamento. Quanto ad una possibile frattura fra, per l’eurodeputata leghista “la leadership si deciderà in vista delle elezioni politiche. Per ora, la cosa importante è continuare a lavorare pancia a terra per il bene dei cittadini, sia quelli romani che quelli di tutti gli altri comuni e regioni dove si andrà al voto. Matteo e Giorgia sono in. É palese che Roma abbia bisogno di nuova linfa ...

Advertising

PoliticaNewsNow : Roma, Baldassarre (Lega): 'Tra Salvini e Meloni c'è perfetta sintonia' - ROMINA70672119 : RT @LabParlamento: #ELEZIONIAMMINISTRATIVE2021, #ROMA: 'IL #CENTRODESTRA NON PUÒ NON VINCERE. #SALVINI E #MELONI? IN SINTONIA' Così Simona… - ChiodiDonatella : RT @LabParlamento: #ELEZIONIAMMINISTRATIVE2021, #ROMA: 'IL #CENTRODESTRA NON PUÒ NON VINCERE. #SALVINI E #MELONI? IN SINTONIA' Così Simona… - LabParlamento : #ELEZIONIAMMINISTRATIVE2021, #ROMA: 'IL #CENTRODESTRA NON PUÒ NON VINCERE. #SALVINI E #MELONI? IN SINTONIA' Così S… - ilmako61 : RT @romalifenews: Intervista esclusiva a Simona Baldassarre, una chiacchierata a 360 gradi su amministrazione Raggi, trasporti, rifiuti e t… -