ATON Green Storage torna in utile nel primo semestre

(Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) –chiude ilcon ricavi netti pari a 7,9 milioni in aumento del 70% rispetto al dato di 4,7 milioni di euro al 30 giugno 2020: il tasso di crescita è superiore al CAGR delle vendite nel periodo 2018-20 (+54%) e anche al CAGR atteso dagli analisti nel periodo 2020-23 (+58%). Il forte aumento della top line – spiega la società nella nota dei conti – “deriva dalla progressiva riduzione degli effetti della pandemia da Covid-19”. Per l’anno 2022, la PMI innovativa che opera nel mercato dell’ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici – Battery EnergySystem, si pone l’obiettivo “di aumentare considerevolmente il fatturato UE ed Extra UE”. L’EBITDA del periodo si attesta a 1,6 milioni rispetto a 0,2 ...

