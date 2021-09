Alessio Vassallo | «A disagio sulla scena»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 30 settembre 2021) Spostarsi da un set all’altro, immergersi ogni volta in storie dove le gente non indossa la mascherina e il distanziamento non è mai esistito, è per Alessio Vassallo un viaggio appagante ma, per certi versi, straniante. «Devo stare attento perché, se tiro troppo la corda, la vita privata rischia di trasformarsi in una parentesi tra un lavoro e l’altro» spiega Alessio che, tanto per cambiare, risponde al telefono dal set di Se mi lasci ti sposo, una nuova commedia che vedremo su Raiuno l’anno prossimo e che sta girando in questi giorni in Friuli. Nel frattempo, però, lo vedremo al cinema dal 30 settembre in Sulla giostra, il nuovo film di Giorgia Cecere con Claudia Gerini; in Notti in bianco, baci a colazione, il film di Francesco Mandelli girato tra l’Italia e Parigi nel pieno del lockdown, e nella serie Sopravvissuti, in arrivo su Raiuno nel 2022. https://www.youtube.com/watch?v=X27EIzw_FcI