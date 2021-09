(Di mercoledì 29 settembre 2021) NAPOLI (ITALPRESS) – “Questa per noi è una competizione importante, che ci permette di fare esperienza e migliorare il nostro calcio. Nel nostro girone ci sono squadre di tutto rispetto: conosco bene la potenza delloMosca in Russia, è una squadra che ha tifosi da tutte le parti, fra le più conosciute in Russia”. Lucianoassicura che il Napoli non prenderà sottogamba la sfida di domani in Europa. “Il dio del calcio punisce sempre quelli che vanno in campo con presunzione – avverte ai microfoni di Sky Sport – Il rispetto è assoluto, si va a giocare volendo assolutamente vincere una partita che sappiamo sarà difficilissima, contro una squadra attrezzata e vogliosa di ribaltare il risultato della prima gara”, il riferimento al ko dellocontro il Legia Varsavia all’esordio. Per quanto ...

Advertising

Italpress : Spalletti “Teniamo all’Europa League, Spartak va rispettato” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Spalletti “Teniamo all’Europa League, Spartak va rispettato” - - MasterblogBo : NAPOLI (ITALPRESS) – “Questa per noi è una competizione importante, che ci permette di fare esperienza e migliorare… - CorriereCitta : Spalletti “Teniamo all’Europa League, Spartak va rispettato” - ItaliaNotizie24 : Spalletti “Teniamo all’Europa League, Spartak va rispettato” -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti Teniamo

Il Giornale delle Partite IVA

... è per il momento uno degli affari migliori dell'ultima sessione di mercato estiva seconto ... Sarà in quell'occasione chedovrà fare il possibile per sfruttare al meglio la profondità ...... specie seconto che non sarà un solo o pochissimi giocatori da tenere d'occhio. Fin qui ...pare doveroso ora spendere due parole anche sugli assenti a cui sia Luca Gotti che Luciano...NAPOLI (ITALPRESS) - "Questa per noi è una competizione importante, che ci permette di fare esperienza e migliorare il nostro calcio. Nel nostro girone ci ...Si è calato in tutto e per tutto nel mondo Napoli. Il segreto dei successi della squadra in campo potrebbe nascondersi dietro la sua vita nella città campana, raccontata da Francesco Modugno, giornali ...