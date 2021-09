Siderurgico di Taranto | nel confronto “molte contraddizioni” secondo Usb Acciaierie d' Italia-sindacati | vertice a Roma

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Usb: Si è svolto in serata il tavolo di incontro tra organizzazioni sindacali e la dirigenza aziendale diD’in merito alle prospettive industriali del gruppo. Tale incontro, durato un paio d’ore, ha anticipato una serie di questioni che si sono tradotte immediatamente in preoccupazioni in merito al livello di utilizzo della cassa integrazione per il 2022, rendendo quindi evidente la possibilità che si aprano scenari occupazionali futuri ben diversi dal quadro prospettato dall’accordo del 2018. Preoccupazioni pesanti a cui si aggiunge la dichiarazione dell’amministratore delegato Lucia Morselli, sulla paventata esclusione dei lavoratori di ILVA in AS dal piano complessivo in discussione col Governo. Gli attuali livelli produttivi confermano al momento la marcia di tutti gli altiforni, e la partenza ...