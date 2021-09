Raccolte meno di 5mila firme. Ecco perché Renzi non parla più del referendum contro il Reddito di cittadinanza. Sul web non c’è traccia neppure di un comitato promotore (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non c’è un comitato promotore. Non c’è stata la mobilitazione per la raccolta delle firme, né con banchetti fisici né con lo Spid. Il referendum sul Reddito di cittadinanza, annunciato in pompa magna (leggi l’articolo), è sparito dai radar: rinviato a data da destinarsi. Un flop per Matteo Renzi, che in piena estate profetizzava “una straordinaria mobilitazione di Italia Viva, comune per comune”, andando “casa per casa”. L’ex presidente del Consiglio, in una e-news datata 9 agosto, garantiva: “Stiamo stilando il calendario preciso della raccolta firme”. L’estate è finita, gli italiani sono rientrati al lavoro e la mobilitazione non è mai iniziata. A poche ore dalla scadenza (il 30 settembre) per la consegna delle firme, La Notizia ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non c’è un. Non c’è stata la mobilitazione per la raccolta delle, né con banchetti fisici né con lo Spid. Ilsuldi, annunciato in pompa magna (leggi l’articolo), è sparito dai radar: rinviato a data da destinarsi. Un flop per Matteo, che in piena estate profetizzava “una straordinaria mobilitazione di Italia Viva, comune per comune”, andando “casa per casa”. L’ex presidente del Consiglio, in una e-news datata 9 agosto, garantiva: “Stiamo stilando il calendario preciso della raccolta”. L’estate è finita, gli italiani sono rientrati al lavoro e la mobilitazione non è mai iniziata. A poche ore dalla scadenza (il 30 settembre) per la consegna delle, La Notizia ha ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @franser_real: ??? LA PRIMA PAGINA DE LA NOTIZIA Raccolte meno di 5mila firme ecco perché Renzi non parla più del referendum contro il r… - LaNotiziaTweet : Raccolte meno di 5mila firme. Ecco perché #Renzi non parla più del #referendum contro il #RedditodiCittadinanza. Su… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DE LA NOTIZIA Raccolte meno di 5mila firme ecco perché Renzi non parla più del referendum contr… - ilcenso : RT @theeumans: ??Emergenza #Democrazia per il #ReferendumCannabis: nonostante le 580.000 firme raccolte, in meno di una settimana per colpa… - dvcaradonna : RT @theeumans: ??Emergenza #Democrazia per il #ReferendumCannabis: nonostante le 580.000 firme raccolte, in meno di una settimana per colpa… -

Ultime Notizie dalla rete : Raccolte meno Referendum cannabis, a rischio per la validazione delle firme ... chiediamo che per questo referendum valga la stessa scadenza delle altre raccolte referendarie in ... mentre quello sulla legalizzazione della cannabis è stato depositato a settembre e quindi, a meno ...

"Fare cose piccole così, cioè vivere" Ma, la sorte ha serbato loro un triste destino, venendo meno quel ramo su cui entrambi sono ... Nel leggere Senza, mi sono tornate alla mente alcune poesie raccolte nel libro di Karen Green scritto a ...

Referendum sul fine vita, raccolte un milione di firme - TGR Friuli Venezia Giulia TGR – Rai Val di Gresta, 5000 quintali di ortaggi in meno per il maltempo primaverile In corso il raccolto di patate carote e altri ortaggi. Buona la qualità del prodotto; quantità in calo per le gelate di aprile e grandinate ...

Torri: "Abbattuti 16 manufatti" La partita ex Reggiane non si gioca solo sul piano umanitario. E non a caso alla conferenza in municipio era presente anche Luca Torri (foto), amministratore di Stu Reggiane. "Dal 10 settembre al saba ...

... chiediamo che per questo referendum valga la stessa scadenza delle altrereferendarie in ... mentre quello sulla legalizzazione della cannabis è stato depositato a settembre e quindi, a...Ma, la sorte ha serbato loro un triste destino, venendoquel ramo su cui entrambi sono ... Nel leggere Senza, mi sono tornate alla mente alcune poesienel libro di Karen Green scritto a ...In corso il raccolto di patate carote e altri ortaggi. Buona la qualità del prodotto; quantità in calo per le gelate di aprile e grandinate ...La partita ex Reggiane non si gioca solo sul piano umanitario. E non a caso alla conferenza in municipio era presente anche Luca Torri (foto), amministratore di Stu Reggiane. "Dal 10 settembre al saba ...