Quarantena a scuola, Giannelli: "Ok ma non dobbiamo abbassare i livelli di sicurezza"

La possibile riduzione della Quarantena a scuola da 7 a 5 giorni sarebbe una "notizia indubbiamente positiva dal punto di vista della didattica. Una maggiore durata delle Quarantena avrebbe significato una maggiore durata di permanenza in dad. La cosa importante, e questo credo che sia ben chiaro al governo, è che non si abbassino i livelli di sicurezza, che sono l'elemento principale per tutti".

