Advertising

sportli26181512 : Pecoraro: 'Inter e Juve stanno drogando il calcio italiano': L'ex Presidente della Procura Federale Figc: 'La giust… -

Ultime Notizie dalla rete : Pecoraro Inter

Corriere dello Sport.it

Juventus estanno drogando il calcio, se non si possono pagare gli stipendi bisogna che ci sia l'intervento della procura ": Giuseppe, ex presidente della Procura Federale Figc non ...Lo strascico di quell'- Juventus del 28 aprile 2018 in realtà non è ancora terminato. Non ... L'allora capo della Procura Figc, Giuseppe, ha denunciato la difficoltà nel farsi consegnare ...L'ex Procuratore federale Giuseppe Pecoraro ha parlato del caso plusvalenze della Juventus: 'La Consob non deve intervenire solo per i club quotati in borsa'.La strada - ossia la NSA-572, ex Strada Statale 110 - dopo essere stata invasa dall'acqua è rimasta coperta da fango e detriti, trascinati dall'intensità della pioggia. Squadre dell'Anas sono ancora a ...