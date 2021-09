Lazio, Zaccagni: «Felice di essere qui, Sarri mi farà crescere» (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Sono molto contento di essere qui, è un’occasione importantissima per me. Il mio ruolo in campo sarà lo stesso ricoperto all’Hellas Verona, spero di fare bene con questa maglia. Fin dal primo giorno ho sentito il calore da parte dei compagni, sono tutti bravissimi ragazzi. Mi sono adattato fin da subito al nuovo ambiente. Appena sono venuto a conoscenza dell’interesse della Lazio non ho esitato. Il mio è stato subito un sì, sono consapevole che Sarri migliorerà le mie caratteristiche”. Così il centrocampista della Lazio, Mattia Zaccagni, alla vigilia di Milan-Lazio. “I miei obiettivi personali sono quelli di fare il meglio possibile e giocare con costanza. Per quanto riguarda quelli della Lazio sono il pensare partita dopo partita provando a vincerle tutte. Ho ... Leggi su footdata (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Sono molto contento diqui, è un’occasione importantissima per me. Il mio ruolo in campo sarà lo stesso ricoperto all’Hellas Verona, spero di fare bene con questa maglia. Fin dal primo giorno ho sentito il calore da parte dei compagni, sono tutti bravissimi ragazzi. Mi sono adattato fin da subito al nuovo ambiente. Appena sono venuto a conoscenza dell’interesse dellanon ho esitato. Il mio è stato subito un sì, sono consapevole chemigliorerà le mie caratteristiche”. Così il centrocampista della, Mattia, alla vigilia di Milan-. “I miei obiettivi personali sono quelli di fare il meglio possibile e giocare con costanza. Per quanto riguarda quelli dellasono il pensare partita dopo partita provando a vincerle tutte. Ho ...

Advertising

Fraud37 : Il SMM della Lazio è Zaccagni Jugadorazo - ilgiovanemassi : @ForzaVCG Chissà se Zaccagni lo fosse Perché l'ha preso la lazio, ma non mi risulta che Sarri giochi con il trequartista ormai - MarSte92__ : RT @milan_corner: La Lazio nei ruoli chiave di Sarri (esterni) ha due ex giocatori che un mese fa non volevano nemmeno le madri, non fate p… - infoitsport : Lazio-Roma, la carica di Zaccagni dalla tribuna: “Forza Ragazzi” - FOTO - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #VeronaRoma #Roma @TuttoASRoma24 # Lazio-Roma, i convocati di Sarri per il derby: out… -