Il Paradiso delle Signore, trama 29 settembre: un duro colpo per Adelaide

Intrighi e svolte inattese caratterizzeranno anche la puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi, mercoledì 29 settembre. Al centro dell'attenzione, come rivela la trama, ci sarà sempre Stefania che apparirà radiosa ed entusiasta per l'arrivo del padre a Milano. Intanto, Flora diventerà ufficialmente la nuova stilista del grande magazzino. La ragazza è stata assunta per puro caso in quanto è giunta in città e si è accorta di aver smarrito i bagagli, motivo per il quale si è recata al Paradiso ad acquistare degli abiti e ha dimenticato in atelier la cartellina con i suoi bozzetti. Poco dopo, Vittorio, in piena crisi per aver saputo che lo stilista chiamato a sostituire Gabriella aveva dato forfait, si è imbattuto in quei disegni e ne è rimasto impressionato al punto da chiedere ...

