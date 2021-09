Il nodo è sapersi conquistare il favore del territorio

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ogni progetto di campo eolico, su terra o nel mare, deve conquistarsi, oltre alle autorizzazioni, anche ildel. Per favorire l’accettabilità sociale dei progetti, il paese leader delle turbine, la Danimarca, ha avuto fino al 1 giugno 2020 una legge che garantiva un «diritto di acquisto» per la comunità locale di una quota del 20% di ogni impianto (valeva anche per il fotovoltaico): le quote non vendute, venivano offerte agli abitanti del comune dove sorge l’impianto. In questo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.