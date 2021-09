Grande Fratello Vip 6: l’incontro tra Soleil Sorge e Gianmarco Antinolfi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 6, Soleil palesa i dubbi su Greta, l’attuale fidanzata di Gianmarco È stata Soleil Sorge, la concorrente più chiacchierata del Grande Fratello Vip 6, a esprimere il proprio rancore nei confronti di Gianmaria Antinolfi per aver messo a nudo la loro relazione che voleva tenere riservata, sia perché non era più conosciuta per le sue relazioni amorose, ma per la sua carriera lavorativa e sia per le storie passate che l’hanno particolarmente ferita: “Tu non hai idea di quanto io abbia sofferto per amore, sono veramente scottata e distrutta da queste cose”. Il suo ex fidanzato si giustifica dicendo: “Eri la mia felicità in quel momento e volevo solo condividerla con chiunque. Nonostante io ci ... Leggi su zon (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo la puntata delVip 6,palesa i dubbi su Greta, l’attuale fidanzata diÈ stata, la concorrente più chiacchierata delVip 6, a esprimere il proprio rancore nei confronti di Gianmariaper aver messo a nudo la loro relazione che voleva tenere riservata, sia perché non era più conosciuta per le sue relazioni amorose, ma per la sua carriera lavorativa e sia per le storie passate che l’hanno particolarmente ferita: “Tu non hai idea di quanto io abbia sofferto per amore, sono veramente scottata e distrutta da queste cose”. Il suo ex fidanzato si giustifica dicendo: “Eri la mia felicità in quel momento e volevo solo condividerla con chiunque. Nonostante io ci ...

