Celine Dion, in produzione un documentario sulla sua vita (Di mercoledì 29 settembre 2021) Annunciato dalla Premium Content Division di Sony Music Entertainment vita privata e pubblica, musica e passioni di Celine Dione nel documentario che racconterà l'iconica cantante. È stato annunciata oggi la produzione del documentario, da parte della Premium Content Division di Sony Music Entertainment, con SME Canada e Vermilion Films, con la regia della nominata all'Oscar Irene Taylor. Leggi anche: Laura Pausini sarà protagonista di un film in esclusiva Amazon Prime Realizzato con la partecipazione della stessa Celine Dion, il film celebra la storia personale dell'artista canadese, oltre ai successi della sua carriera. Sono sempre stata molto aperta con i miei fan – ha detto Celine Dion – e penso che Irene con la ...

