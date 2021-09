Advertising

sportli26181512 : Bologna, aria di contestazione: 'Vergognatevi tutti': Bologna, aria di contestazione: 'Vergognatevi tutti' Periodo… - Gazzetta_it : Bologna, aria di contestazione: 'Vergognatevi tutti' #SerieA - Nutizieri : Tper, il punto su scuola e trasporti: 'A Bologna anche mezzi di 'riserva'. Debutta l''impianto di aerazione a doppi… - ARIA_nna__ : RT @elisaangelini62: Qualcuno mi da una mano? Figlio 24 anni no vaccino.. zona Bologna e limitrofi.. conoscete un imprenditore che sia uman… - xstewnson : Treno in ritardo di 44 minuti con aria condizionata a palla, chissà quando arrivo a Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna aria

Bologna 2000

Il lenzuolone di dieci metri è un altro episodio di un momento piuttosto - no deldi Sinisa Mihajlovic e segue le dimissioni (accettate dal numero uno italo - canadese) di Walter Sabatini.... il Pianointegrato regionale per la lotta allo smog. Le regole saranno in vigore fino al 30 ... ovvero quelli con oltre 30.000 abitanti e quelli dell'agglomerato urbano di(Argelato, ...Già da questi giorni il mondo della scuola comincia ad abbandonare via via gli orari provvisori e a portarsi verso entrate ed uscite in linea con quelle oggetto delle riunioni nei tavoli di coordiname ...Il leader di Forza Italia in una missiva pro-Battistini: "Con la sola eccezione dei 5 anni di Guazzaloca, è dal 1945 che Bologna è guidata prima dal Pci poi dai suoi eredi. Non è una buona cosa per la ...