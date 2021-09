Spacciatore arrestato grazie al fiuto infallibile delle unità cinofile di Nettuno

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 28 settembre 2021)– Nella serata di ieri i poliziotti della Squadra Mobile di Latina, coadiuvati dadi, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 48enne del capoluogo. Gli agenti lo hanno intercettato alla guida di un’autovettura in località Aprilia e, insospettiti dalla condotta di guida, hanno proceduto al suo fermo per un controllo. L’uomo si è dimostrato subito innervosito e preoccupato, tanto da indurre gli esperti poliziotti a sottoporlo a perquisizione personale e del veicolo. I sospetti si sono dimostrati fondati in quanto, nell’immediatezza, sono stati rinvenuti 2 involucri entrambi contenenti cocaina: uno indosso all’uomo e l’altro occultato all’interno dell’autovettura. A questo punto gli investigatori hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione ...