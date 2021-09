Salvini fa lo ' schifato' per Morisi | ma sulla Bestia le peggiori accuse per Carola Rackete che è stata assolta

Advertising

bastaCasta : RT @globalistIT: - globalistIT : - dans2008 : @la_kuzzo Salvini si dice schifato dalla gogna mediatica. Salvini. - ercatenam : E #Salvini dice pure di essere schifato dalla schifezza mediatica. Vallo a dire a #Boldrini #Cucchi ecc. #Morisi - robertosabatin4 : @La7tv @OttoemezzoTW Io non ho niente da spartire con Salvini e non l'ho mai votato ma questa sera sono letteralmen… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini schifato

Globalist.it

Non domoha pure sputato veleno su Sea - Watch come si tante Ong. 'Dice - aveva aggiunto Carola Rackete nella denuncia - che si tratta di un'organizzazione illegale e fuorilegge, sostenendo ...... ci sta), si è ritirato in un eremo, invece di fare campagna elettorale, quasida essa, ha ... Ma la discesa in campo di Matteo(due volte sotto i portici) e di Giorgia Meloni serve più ...Capitan Nutella condanna l'onda mediatica "che condanna le persone prima che sia un tribunale a farlo": Esattamente quello che lui ha fatto spesso e volentieri, sua sulla 'capitana' che sulle Ong ...Frame decontestualizzati e una verità ribalta dai social. Nelle ultime ore in molti hanno condiviso screenshot che mostrano Luca Zaia che disinfetta il microfono durante un evento della Lega a Montebe ...