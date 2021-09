Mattarella: 'cultura elemento convivenza che aiuta a superare avversità' (Di martedì 28 settembre 2021) Pescara, 28 set. (Adnkronos) - "Vi sono circostanze -le calamità naturali come il terremoto, eventi drammatici come la pandemia- che inducono a ritrovare le ragioni della reciproca solidarietà e che inducono anche a rivolgersi agli elementi e agli aspetti più importanti della convivenza: la cultura è uno di questi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Pescara all'inaugurazione del nuovo polo culturale “Imago Museum”. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Pescara, 28 set. (Adnkronos) - "Vi sono circostanze -le calamità naturali come il terremoto, eventi drammatici come la pandemia- che inducono a ritrovare le ragioni della reciproca solidarietà e che inducono anche a rivolgersi agli elementi e agli aspetti più importanti della: laè uno di questi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a Pescara all'inaugurazione del nuovo polole “Imago Museum”.

