Manfredi Fipav | “Soddisfatto in parte da Cts | società hanno bisogno di uno step in più”

"Ho appreso la notizia della decisione del Cts sull'ampliamento del pubblico nei palazzetti con soddisfazione anche se non totale, perché vorrei, per il movimento che rappresento, qualcosa in più. Non metto a confronto la situazione dei palazzetti rispetto agli impianti all'aperto ma se andiamo ad analizzare altre situazioni al chiuso, come teatri e cinema, non sono Soddisfatto". Sono le parole del presidente della Fipav Giuseppe Manfredi all'Adnkronos commentando il parere favorevole del Cts all'ampliamento al 50% della capienza nei palazzetti dello sport e al 75% negli stadi, mentre per teatri, cinema e sale concerti capienza al 100% se all'aperto e all'80% se al chiuso. "Conosco la serietà delle società del mio movimento, so che si muovono nel pieno rispetto delle regole e della legge. Devo inoltre sottolineare ...

