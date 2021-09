Lorena Cacciatore è diventata mamma | l’annuncio commosso della protagonista de Il Paradiso delle Signore

(Di martedì 28 settembre 2021) Fiocco azzurro al. L’attriceper la prima volta e ha condiviso con grande gioiasul suo profilo Instagram. Il piccolo nasce dall’amore con il portiere del Genoa Federico Marchetti, suo fidanzato da 3 anni. Ladel noto sceneggiato Rai ha ammesso di aver sofferto molto durante il parto.sui social I fan de Illa conoscono come Lucia Gritti, la “commessa perfetta” del negozio d’abbigliamento al centrostoria, ma nella realtà ...

Federico Marchetti è un calciatore e portiere del Genova legato all'attrice: scopriamo cosa c'è da sapere su di lui. Dal campo da calcio alla vita privata, scopriamo cosa c'è da sapere su Federico Marchetti e sulla sua carriera come portiere del Genoa. Nel ...e il compagno Federico Marchetti sono diventati genitori di un maschietto, Edoardo. L'attrice palermitana, diventata famosa grazie a fiction come "Il Paradiso delle Signore" e "Tutto ...Lorena Cacciatore è diventata mamma. L'attrice de Il Paradiso delle Signore ha annunciato ai fan la nascita di Edoardo, il suo primo figlio, nato dall'amore con Federico Marchetti. Fiocco azzurro al P ...Il portiere del Genoa, Federico Marchetti, e l'attrice, Lorena Cacciatore, hanno pubblicato un post per dare conferma della nascita del loro primogenito ...