Il piano della Cia per rapire e uccidere Julian Assange (Di martedì 28 settembre 2021) (Photo by Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images)“Wanted dead or alive”. Con questa frase da film western si potrebbe riassumere quanto emerso dai racconti di oltre trenta funzionari governativi a Yahoo news circa le intenzioni della Cia allora guidata da Mike Pompeo su Julian Assange. rapire o uccidere, le due soluzioni contemplate. Era il 2017 e Wikileaks aveva appena buttato la bomba definitiva sulla credibilità dell’agenzia statunitense con il leak di Vault 7, dove venivano descritti tool e trucchetti utilizzati dalla Cia per spiare computer, cellulari e persino smart tv. La rivelazione arrivava dopo diverse bordate portate negli anni precedenti al governo americano dall’organizzazione di Assange. Un’escalation di bordate: tra le rivelazioni di WikiLeaks fondata nel 2006, erano ... Leggi su wired (Di martedì 28 settembre 2021) (Photo by Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images)“Wanted dead or alive”. Con questa frase da film western si potrebbe riassumere quanto emerso dai racconti di oltre trenta funzionari governativi a Yahoo news circa le intenzioniCia allora guidata da Mike Pompeo su, le due soluzioni contemplate. Era il 2017 e Wikileaks aveva appena buttato la bomba definitiva sulla credibilità dell’agenzia statunitense con il leak di Vault 7, dove venivano descritti tool e trucchetti utilizzati dalla Cia per spiare computer, cellulari e persino smart tv. La rivelazione arrivava dopo diverse bordate portate negli anni precedenti al governo americano dall’organizzazione di. Un’escalation di bordate: tra le rivelazioni di WikiLeaks fondata nel 2006, erano ...

mante : Credo sia comunque la prima volta che in una regione (leghista) e in un comune (leghista) la notizia di una indagin… - capuanogio : Lettera dai toni molto duri della Lega #SerieA a #DAZN per richiamare alla necessità di garantire il servizio. Preo… - Tg3web : Il presidente del Consiglio Draghi inaugura a L'Aquila il Parco della memoria, dedicato alle oltre 300 vittime del… - fearvless89 : RT @wtchdbeginagain: taylor ha iniziato a frequentare joe nel periodo più buio della sua carriera ed è come se lui le avesse preso la mano… - laprofrinaldi : RT @goldbergvariaz: La luce diffusa che illumina delicatamente il piano del tavolo,il viso delizioso della donna e la sua giacca di un incr… -