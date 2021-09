Il Pan ner e altre meraviglie

Leggi su linkiesta

(Di martedì 28 settembre 2021) C’è un detto nelle valli piemontesi che dice: Lou sél l’è lou pan e lou pan l’è la vita. La segale in montagna serviva un po’ per tutto: fare il pane, appunto, ma anche la birra, rifornirsi di paglia per la lettiera degli animali, costruire i tetti. Oggi quando una volta all’anno, come accadeva in passato, il 2 e il 3 ottobre si riaprono gli antichi forni per cuocere, nei forni comunitari dei villaggi alpini, dalla Valle d’Aosta alla Svizzera e Slovenia si celebra la festa transfrontaliera del Pan Ner, il pane di segale, scuro, compatto, dal sapore acidulo. Insieme al pane, naturalmente si festeggia anche l’antico cereale la cui coltivazione, nonostante la sua estrema resistenza a temperature rigide e siccità, dopo gli anni Cinquanta è stata abbandonata a favore di colture più produttive, magari in pianura, magari meccanizzate. Fu allora che quei costoloni assolati che un tempo erano i ...