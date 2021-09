GF Vip, Selvaggia Roma attacca Soleil: “Anima inesistente!” (Di martedì 28 settembre 2021) Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è andato in scena l’incontro-scontro tra Soleil Sorge e Greta Mastroianni, l’attuale fidanzata di Gianmaria Antinolfi. L’ex corteggiatrice ha sostenuto il confronto con la solita nonchalance: un atteggiamento bocciato da Selvaggia Roma e Guendalina Canessa, anche loro ex gieffine. La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera si è aperta con l’incontro-scontro tra Soleil Sorge e Greta Mastroianni, l’attuale fidanzata di Gianmaria Antinolfi. Tra Soleil e Gianmaria, durante questa prima settimana, non sono mancate le discussioni a proposito della loro relazione, terminata in maniera brusca solo qualche mese fa. La fidanzata di Antinolfi, quindi, è entrata in casa per chiarire la situazione, attaccando ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 28 settembre 2021) Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è andato in scena l’incontro-scontro traSorge e Greta Mastroianni, l’attuale fidanzata di Gianmaria Antinolfi. L’ex corteggiatrice ha sostenuto il confronto con la solita nonchalance: un atteggiamento bocciato dae Guendalina Canessa, anche loro ex gieffine. La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera si è aperta con l’incontro-scontro traSorge e Greta Mastroianni, l’attuale fidanzata di Gianmaria Antinolfi. Trae Gianmaria, durante questa prima settimana, non sono mancate le discussioni a proposito della loro relazione, terminata in maniera brusca solo qualche mese fa. La fidanzata di Antinolfi, quindi, è entrata in casa per chiarire la situazione,ndo ...

Advertising

apathe_tic : RT @lookatmyglow: selvaggia roma che dice che non vorrebbe mai condurre il gf di questi anni perché è pieno di finti vip che si atteggiano… - lookatmyglow : selvaggia roma che dice che non vorrebbe mai condurre il gf di questi anni perché è pieno di finti vip che si atteg… - EireenViolet : Sul presunto stupro a DAY Selvaggia Roma:'Credo che nessuno l’abbia costretta a fare quello che ha fatto! Poi come… - tightgripp : RT @heelhuman35: Al gf vip 5 quest’ora Tommaso Zorzi vs Pepe Massimiliano vs Adua del Vesco Della Brandi & Adua del Vesco Vs Tommaso Zor… - heelhuman35 : Al gf vip 5 quest’ora Tommaso Zorzi vs Pepe Massimiliano vs Adua del Vesco Della Brandi & Adua del Vesco Vs Tomm… -