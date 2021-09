Fos | forte crescita di ricavi ed EBITDA nel 1° semestre

(Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Il CdA di Fos – società quotata su AIM Italia e attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione – ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021. Le 5 linee di business hanno concorso alla generazione di un valore della produzione pari a 8,6 milioni di euro, indel 49% rispetto ai 5,8 milioni al 30 giugno 2020. L’al 30 giugno 2021 è stato pari a 1,5 milioni di euro e ha registrato unadel 43% rispetto a 1,1 milioni di euro al 30 giugno 2020 e un 30% di incremento sul risultato proformato. Il risultato netto è stato pari a 0,5 milioni di euro, indel +43%. La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per 2,1 milioni di euro, in miglioramento rispetto ...

"Chiudiamo con grande soddisfazione un semestre 2021 in forte crescita - ha dichiarato Enrico Botte, AD di Fos - Il mercato apprezza la nostra proposta di business che permette ai clienti di ..."