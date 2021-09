Ascolti TV 27 settembre 2021, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti (Di martedì 28 settembre 2021) Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, lunedì 27 settembre 2021? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda I Bastardi di Pizzofalcone (Rai 1), Quarta repubblica (Rai 2), Presa diretta (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con Grande Fratello Vip 6 (Canale 5), The Foreigner (Italia 1) e Quarta repubblica (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri. ascolti tv di ieri 27 settembre, prima serata Curiosi di sapere i dati Auditel di ieri? Beh, la prima serata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 settembre 2021) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, lunedì 27? Sui canali Rai,, sono andati in onda I Bastardi di Pizzofalcone (Rai 1), Quarta repubblica (Rai 2), Presa diretta (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Grande Fratello Vip 6 (Canale 5), The Foreigner (Italia 1) e Quarta repubblica (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di27, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ...

Advertising

GassmanGassmann : Ascolti tv 20 settembre 2021: Gassmann torna alla grande e straccia il Grande Fratello Vip | TvZoom ?????? - fanpage : #taleequaleshow semina il #gfvip: Carlo Conti vince la gara degli ascolti! - infoitcultura : Ascolti TV 24 settembre, ritorno al top per Reazione a Catena con i Fraintesi che fanno 21 - infoitcultura : Ascolti TV 26 settembre, bene Reazione a Catena che chiude la stagione con i Fraintesi - SpazioWrestling : WWE: Ascolti ancora in calo per Smackdown (24 settembre) #SmackDown #WWE -