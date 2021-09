“Zero”, il nuovo disco di Francesco Dal Poz. L’intervista (Di lunedì 27 settembre 2021) Nel 2021, mentre l’uscita di “Zero” veniva procrastinata a causa della situazione generale, è nata l’idea del Pozcast, un podcast legato all’album L’album “Zero” rappresenta una sorta di ripartenza, appunto, da Zero per il cantautore veneto. I 12 brani contenuti nell’album vedono la stretta collaborazione con Roberto Visentin, produttore artistico, e con tre ospiti: Reinaldo Anastacio, cantautore e compositore brasiliano presente in “Rio”; Riccardo Rossi, batterista dei The Sun in “Adesso è qui” e Luca Donazzan, bassista dei Lost che ha eseguito una parte in “Tisana”. Il singolo “Estate spaziale” terzo estratto dal disco e disponibile in radio da venerdì 17 settembre come racconta Francesco Dal Poz prende spunto dalla gioventù del cantautore: “I ricordi dell’adolescenza restano tra i più ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 settembre 2021) Nel 2021, mentre l’uscita di “” veniva procrastinata a causa della situazione generale, è nata l’idea del Pozcast, un podcast legato all’album L’album “” rappresenta una sorta di ripartenza, appunto, daper il cantautore veneto. I 12 brani contenuti nell’album vedono la stretta collaborazione con Roberto Visentin, produttore artistico, e con tre ospiti: Reinaldo Anastacio, cantautore e compositore brasiliano presente in “Rio”; Riccardo Rossi, batterista dei The Sun in “Adesso è qui” e Luca Donazzan, bassista dei Lost che ha eseguito una parte in “Tisana”. Il singolo “Estate spaziale” terzo estratto dale disponibile in radio da venerdì 17 settembre come raccontaDal Poz prende spunto dalla gioventù del cantautore: “I ricordi dell’adolescenza restano tra i più ...

Advertising

springday_moon : quindi partirò di nuovo da zero col tedesco ?? vabbè me lo aspettavo - lifetimeinpink : RT @auraconte: Benvenuti nel mio nuovo account! Sono sempre io @auraconte... ma dopo 13 anni, ho deciso di ricominciare via social da zero… - 99per100 : RT @99per100: G.O.A.T. ?? MUSICA ???? #ILPIÙGRANDEDITUTTI CANZONE sull'AMICIZIA di tutti i tempi #THEGREATESTOFALLTIME ?? Vota la tua preferita… - auraconte : Benvenuti nel mio nuovo account! Sono sempre io @auraconte... ma dopo 13 anni, ho deciso di ricominciare via social… - InfinitoIsacco : RT @Fedez: Oggi entra in funzione il nuovo reparto di terapia intensiva costruito da zero grazie alla raccolta fondi che abbiamo lanciato a… -