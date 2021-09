Terremoto a Creta, scossa di magnitudo 6.1 della scala Richter (Di lunedì 27 settembre 2021) Al momento non si hanno notizie di danni alle persone e alle cose, ma è stata violenta la scossa di Terremoto registrata sull’isola di Creta. La magnitudo rilevata è di 6.1 della scala Richter a una profondità di 13 chilometri. Il sisma, secondo quanto comunicato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) che ne ha registrato la potenza, è avvenuta alle 08.17 ora italiana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Al momento non si hanno notizie di danni alle persone e alle cose, ma è stata violenta ladiregistrata sull’isola di. Larilevata è di 6.1a una profondità di 13 chilometri. Il sisma, secondo quanto comunicato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) che ne ha registrato la potenza, è avvenuta alle 08.17 ora italiana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

