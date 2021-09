Sinner, parte da Sofia la corsa per Torino: 'Questo per me è un posto speciale' (Di lunedì 27 settembre 2021) Sembra passato un secolo. Tra chiusure, spostamenti di date, bolle. E invece era solo un anno fa, anzi meno, quando Jannik Sinner a 19 anni sollevava il primo trofeo Atp della carriera, a Sofia. Dalla ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 settembre 2021) Sembra passato un secolo. Tra chiusure, spostamenti di date, bolle. E invece era solo un anno fa, anzi meno, quando Jannika 19 anni sollevava il primo trofeo Atp della carriera, a. Dalla ...

Advertising

FTDTXVI : @idkiiara I am the sinner you are the Saint ogni tanto mi parte durante la giornata - dalbertocarlos_ : Direi che Roger e Godsick devono ragionare un attimo su qualche modifica alla Laver Cup perché l’evento ha potenzia… -