Scossa di magnitudo 6 1 a Creta | almeno una vittima nel crollo di una chiesa

Advertising

Agenzia_Ansa : Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 della scala Richter è stata registrata sull'isola di Creta, a una profondi… - repubblica : Terremoto a Creta, almeno una vittima e molti danni a edifici e chiese per la scossa di magnitudo 6 nel centro dell… - fattoquotidiano : Terremoto a Creta, scossa di magnitudo 6.1 della scala Richter - BCWildfireHelp : RT @mondoterremoti: Alle ore 8:17 di questa mattina, un forte #terremoto di magnitudo 6.0 è avvenuto nella zona centro-orientale dell'isola… - AHaglington : RT @BreakingItalyNe: TERREMOTO IN GRECIA: Scossa di magnitudo 6.0 sull'isola di Creta: 1 morto e 9 feriti -

Ultime Notizie dalla rete : Scossa magnitudo

Unadi6.1 della scala Richter è stata registrata sull'isola di Creta, ad una profondità di 13 chilometri. Il sisma, secondo quanto comunicato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e ...Per il Centro Sismologico Euro - Mediterraneo laè invece stata di6.5 ed è stato registrato a una profondità di circa due chilometri e 16 chilometri al largo di Heraklion, la città ...Genova - Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2,1 è stata avvertita in Liguria, in particolare nell'entroterra di Genova. Alle ore 04.42 di lunedì 27 settembre 2021, il terremoto ha avuto il suo ...Un sisma di magnitudo 5,8 sulla scala Richter ha provocato diversi danni nell'isola. Le immagini Erano le 9,17 (ora locale), quando l'isola di Creta ha iniziato a tremare. Una scossa di terremoto di m ...