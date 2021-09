Mafia: processo trattativa, Mori 'preferisco non commentare per non suscitare altre polemiche' (Di lunedì 27 settembre 2021) Palermo, 27 set. (Adnkronos) - "Preferirei non parlare di questo processo perché sono sicuro che si creerebbero altre polemiche che non è il caso in questo momento di suscitare, anche perché non sappiamo, in effetti, come ha valutato la Corte d'assise d'appello di Palermo la mia vicenda, quella del generale Subranni e quella del colonnello De Donno. Come si dice in questi casi aspettiamo le motivazioni". A dirlo, intervistato a 'Quarta Repubblica', è il generale Mario Mori dopo l'assoluzione nell'appello del processo trattativa Stato-Mafia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Palermo, 27 set. (Adnkronos) - "Preferirei non parlare di questoperché sono sicuro che si creerebberoche non è il caso in questo momento di, anche perché non sappiamo, in effetti, come ha valutato la Corte d'assise d'appello di Palermo la mia vicenda, quella del generale Subranni e quella del colonnello De Donno. Come si dice in questi casi aspettiamo le motivazioni". A dirlo, intervistato a 'Quarta Repubblica', è il generale Mariodopo l'assoluzione nell'appello delStato-

