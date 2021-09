L’Inter sceglie il dopo Handanovic: le alternative ad Onana (Di lunedì 27 settembre 2021) Nella lista delL’Inter per il post Samir Handanovic ci sono anche tre alternative italiane al portiere nigeriano dell’Ajax André Onana Il pareggio con l’Atalanta ha fatto perdere altro contatto con la vetta alL’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno dato vita a una partita avvincente nell’anticipo di sabato contro la squadra di Gian Piero Gasperini. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 27 settembre 2021) Nella lista delper il post Samirci sono anche treitaliane al portiere nigeriano dell’Ajax AndréIl pareggio con l’Atalanta ha fatto perdere altro contatto con la vetta aldi Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno dato vita a una partita avvincente nell’anticipo di sabato contro la squadra di Gian Piero Gasperini. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ETuitta : @nonleggerlo Resto convinto che se l'#Inter ha tutta la sua gente dalla sua parte, se il 90% dei tifosi va dallo ps… - rosa_quinto : @im_inter_ @biif Ognuno sceglie per sé stesso se fare l’eroe ed immolarsi - FabrizioDamian2 : @ilcozzaronero @Inter @FDimarco L’abbiamo visto con la Samp l’anno scorso come li - GianScudieri : RT @TheOrologio: Zero turnover per #Inzaghi che contro l’@Atalanta_BC sceglie di nuovo il suo undici. Che ne pensate? #InterAtalanta - TheOrologio : Zero turnover per #Inzaghi che contro l’@Atalanta_BC sceglie di nuovo il suo undici. Che ne pensate?… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter sceglie L'Inter sceglie il dopo Handanovic: le alternative ad Onana SerieANews