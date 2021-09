Infortunio Dybala e Morata | la Juve comunica i tempi di recupero

Advertising

SkySport : Infortuni Dybala e Morata: le news sulla Juve dopo le visite mediche #SkySport #Dybala #Morata #Juventus - DiMarzio : #Juventus, l'arrivo di #Dybala al J-Medical per gli esami dopo l'infortunio muscolare | VIDEO - GuilleTano5 : RT @CorSport: #Infortunio #Dybala, c'è ottimismo: può tornare per Juve-Roma - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? UFFICIALE - #Dybala e #Morata, l'esito degli esami: il comunicato e i tempi di recupero ? - SOSFanta : ?? UFFICIALE - #Dybala e #Morata, l'esito degli esami: il comunicato e i tempi di recupero ? -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Dybala

La Juventus perdee Morata per almeno un paio di settimane ma alla fine tira un sospiro di sollievo: l'muscolare di Paulo, uscito in lacrime dopo venti minuti di Juventus - Sampdoria, è molto meno grave del previsto. Sembrava scontata la presenza di una lesione muscolare , che invece ...Per Paulouna elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Entrambi rientreranno a disposizione dopo la sosta per gli impegni delle nazionali", si legge nella nota pubblicata ...Probabili formazioni Juventus-Chelsea - Dopo il successo per 3-2 contro la Sampdoria, la Juventus è pronta a concentrarsi nuovamente sulla Champions League.Una gara che ha visto Dybala protagonista con un gol, ma che ha dovuto lasciare anzitempo il campo per un infortunio, seguito poco dopo anche da Alvaro Morata. Per seguire e interagire in DIRETTA ...