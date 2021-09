Il punto sulle commodities 27 settembre 2021 (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Grande settimana per l’oro nero, che mette a segno un rialzo del 2,84%, rispetto ai valori precedenti. La tendenza di breve del petrolio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 75,21, mentre il supporto più immediato si intravede a 71,52. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 78,9. Andamento piatto per il raffinato del petrolio, che propone sul finale di settimana un timido +0,13%. Tecnicamente, la benzina verde è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,198, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,137. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro. Settimana decisamente positiva per il derivato sul Gas, che ha terminato in rialzo del 2,39%. Lo status tecnico del Future sul Natural Gas è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,316, mentre il primo supporto ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Grande settimana per l’oro nero, che mette a segno un rialzo del 2,84%, rispetto ai valori precedenti. La tendenza di breve del petrolio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 75,21, mentre il supporto più immediato si intravede a 71,52. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 78,9. Andamento piatto per il raffinato del petrolio, che propone sul finale di settimana un timido +0,13%. Tecnicamente, la benzina verde è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,198, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,137. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro. Settimana decisamente positiva per il derivato sul Gas, che ha terminato in rialzo del 2,39%. Lo status tecnico del Future sul Natural Gas è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,316, mentre il primo supporto ...

